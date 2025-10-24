Усик: «В дитинстві не вистачало коштів, щоб оплачувати футбол, а бокс був безплатний»
Зірка боксу – про свій життєвий вибір
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про те, як прийшов у бокс.
«Тато як був військовим, то ми змінювали місце проживання: з Сімферополя переїхали в Чернігівську область, потім назад.
І коли переїхали в Чернігівську область, я вже пішов на боротьбу, футболом займався. Коштів не вистачало для того, щоб оплачувати, а бокс був безплатний».
