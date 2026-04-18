Молодан нокаутом переміг Аедо на вечорі боксу у Львові
Українець захистив пояс WBC Francophone
близько 2 годин тому
Український боксер напівсередньої ваги Максим Молодан (12-1, 7 KO) здобув перемогу над аргентинцем Маурісіо Аедо (18-7, 13 КО) на вечорі боксу у Львові.
Поєдинок завершився технічним нокаутом у другому раунді.
Перемога дозволила представнику Global Ukrainian Promotion захистити титул WBC Francophone.
Поділитись