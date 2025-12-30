Український ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на ДТП за участю британського боксера Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Кличко висловив слова підтримки Джошуа та його близьким, наголосивши на повазі до британця як до спортсмена й професіонала:

Мені дуже сумно чути про те, що сталося з Ей Джеєм і його близьким колом друзів. Маючи честь провести з ним незабутній бій, я завжди сприймав його як справжнього професіонала, який заслуговує на найвищу повагу.

Моє серце з ним, і я бажаю йому та його близьким усього найкращого в цей складний час.