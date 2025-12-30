«Моє серце з ним»: Кличко звернувся до Джошуа після аварії
Українець відреагував на аварію за участю Ей Джея
близько 2 годин тому
Український ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на ДТП за участю британського боксера Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).
Кличко висловив слова підтримки Джошуа та його близьким, наголосивши на повазі до британця як до спортсмена й професіонала:
Мені дуже сумно чути про те, що сталося з Ей Джеєм і його близьким колом друзів. Маючи честь провести з ним незабутній бій, я завжди сприймав його як справжнього професіонала, який заслуговує на найвищу повагу.
Моє серце з ним, і я бажаю йому та його близьким усього найкращого в цей складний час.
Джошуа в стабільному стані після смертельної ДТП в Нігерії.