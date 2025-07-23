Денис Сєдашов

Британський боксер Дерек Чісора висловився про кар’єру блогера та боксера Джейка Пола, відзначивши його вплив на популяризацію спорту, але закликав бути обережним з вибором суперників.

У програмі Split Decision на SunSport Чісора похвалив американця:

Подивіться, скільки доброго він робить для боксу. Мені все одно, що він говорить — головне, що він привертає увагу. Після бою з Майком Тайсоном мої діти дізналися, хто такий Тайсон. Раніше вони його взагалі не знали. Дерек Чісора

Однак досвідчений британець застеріг Пола від поєдинку з Ентоні Джошуа:

Наступним його суперником має бути Рой Джонс. Але точно не Джошуа. Він просто знищить Джейка. Якщо хочеш далі будувати шоу — боксуй із Роєм, з Мейвезером, з ким завгодно, тільки не з Ей Джеєм. Дерек Чісора

Усик після перемоги над Дюбуа провів битву поглядів з Джейком Полом.

Чісора впевнений, що Полу варто обирати суперників із шоу-боксу, а не з еліти надважкої ваги.