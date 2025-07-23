Ф’юрі готує гучне повернення? Британець назвав, з ким вийде у ринг
Серед суперників Олександр Усик
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) назвав імена боксерів, заради яких готовий повернутися на ринг.
У коментарі для iFL TV британець відверто заявив:
Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа — будь-хто з них. А може, й усі вони. Якщо поєдинок буде гідним, я вийду в ринг.
Нагадаємо, раніше Ф’юрі заявляв, що у 2025 році повертатися не планує через зайнятість у проектах Netflix. Водночас він не виключає повернення у 2026 році за умови, що отримає цікаву пропозицію.
Ф’юрі привітав Усика з перемогою та заявив, що переможе його в третьому бою.