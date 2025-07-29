Денис Сєдашов

Команда Олександра Усика (24-0, 15 KO) відреагувала на розмови про потенційний бій із ютубером та бійцем Джейком Полом (12-1, 7 KO). У таборі українця запевняють, що про боксерський поєдинок не може бути й мови, але варіант із октагоном у межах ММА вважають більш реалістичним. Слова наводить Secondsout.

Коли мова йде про Джейка Пола, ми не говоримо про бокс. Бо якщо влаштувати справжній бій у ринзі, нас можуть посадити за вбивство. Це неможливо. Олександр ніколи на це не погодиться.

При цьому команда українця визнала, що Пол має непогані навички у змішаних єдиноборствах.

Джейк був борцем у дитинстві, має певні навички. Думаю, поєдинок за правилами ММА — це єдиний логічний формат такої зустрічі.

Усик після перемоги над Дюбуа провів битву поглядів з Джейком Полом.