Промоутер Ф’юрі назвав бійця, якого Усик буде уникати
Воррен вважає, що українець не зацікавлений у поєдинку з Паркером
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Френк Воорен в інтерв’ю Box Nation висловився про потенційний поєдинок новозеландця з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):
Я не думаю, що Усик надто зацікавлений у поєдинку з Джозефом Паркером. Гадаю, він просто націлений на те, що вважає великим поєдинком з серйозним суперником. Але ж Джо заслуговує на свій шанс, і Паркер вірить, що може виграти цей бій.
Відзначимо, що Паркер є офіційним претендентом на титул WBO українця. Щоправда, абсолютний чемпіон отримав відстрочку захисту титулу до кінця 2025 року.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.