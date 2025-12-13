Британський експерт Гарет Девіс висловився про наступний крок Олександра Усика (24-0, 15 KO) на тлі потенційного поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO). Слова журналіста наводить vringe.com:

Усик став настільки популярним, що ми раді дати йому дозвіл на цей рахунок, як і WBC. Я думаю, що це може бути добре позиціоновано, вони можуть провести цей бій в Америці, в Лас-Вегасі.

Я не проти, я не маю жодних заперечень з приводу цього бою – ні емоційних, ні ментальних. На папері це безглуздий бій. І Усик зараз на такій стадії, що йому насправді вже більше і не потрібні титули. Він номер один дивізіону, він може знову побитися з Ф'юрі і їм не потрібні титули на кону у бою-трилогії. Йому не потрібні пояси на кону, щоб побитися з Вайлдером. Він уже не потребує поясів. Він Олександр Усик. Якщо він піде в MMA або в кулачні бої і проведе там бій, то це Олександр Усик.