Президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв’ю ringside24.com розповів про долю титулу Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Ми були послідовними і повинні залишатися такими. Ми підтримували об'єднувальний бій за титул абсолютного чемпіона світу, і ми не хочемо поки що переривати цей процес.

Усик – абсолютний чемпіон, він володіє поясом WBC, і ми побачимо, які рішення він прийме в майбутньому. Нещодавно він провів бій, тому ми розглянемо цю ситуацію на засіданні Ради наприкінці року.