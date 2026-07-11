Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оцінив перспективи ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка повернутися на вершину світового боксу. Слова наводить Vringe.

Беленюк з іронією зазначив, що теоретичні шанси є завжди й у кожного, проте в ситуації з Ломаченком головним фактором стає час та вік спортсмена. На думку титулованого борця, зібрати всі пояси в легкій вазі за короткий термін буде вкрай складно, особливо з огляду на вік боксера.

Гіпотетично навіть мені реально стати абсолютним чемпіоном світу. Питання в тому, наскільки ця реальність є реальною. Скажімо, усі претенденти почули, що Жан Беленюк виходить на арену, і одразу вирішили покинути бокс. І я стаю абсолютним чемпіоном. Це надзвичайно мінімальні шанси, але вони є.

Тому вважаю, що шанси у Василя точно є. Наскільки вони великі? Не можу судити, тут уже треба дивитися за ситуацією. Наприклад, у дивізіоні може бути чотири чемпіони, а можуть усі пояси бути у когось одного. Якщо чотири чемпіони — то це процес, що триватиме кілька років. Навряд чи можна організувати всі поєдинки за рік. Тим більше, якщо бійцеві вже 38 років, як Василю.