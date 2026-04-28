Український промоутер Олександр Красюк в коментарі для Sport.ua поділився думками щодо підписання контракту на мегафайт між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Красюк зазначив, що цей поєдинок є найбільш очікуваною подією у надважкій вазі.

Так, контракт нарешті підписано. Найочікуваніший бій у супертяжах. Реально цікаво подивитись. Очікуємо захопливий білдап — буде багато спічів і випадів (сміється).

Для мене це 50/50, але вболіватиму за Джошуа. Він мені якось ближче по духу, хоча якщо Ф'юрі переможе — не сильно засмучусь. Їм би одразу на три поєдинки контракт підписати.