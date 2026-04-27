Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) вперше прокоментував своє повернення на ринг після тривалої паузи. 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 36-річний британець очолить великий вечір боксу поєдинком проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Для Джошуа цей бій стане першим кроком після відновлення від наслідків трагічної ДТП. Слова наводить MMAJunkie.

Ні для кого не секрет, що мені знадобився час, аби зібратися з силами та відновитися для повернення на ринг. Сьогоднішній день — наступний крок на цьому шляху. З нетерпінням чекаю на можливість взяти участь у цьому бою і продовжити з того місця, на якому зупинився. Як уже сказав, орендодавець отримає свою орендну плату. Це точно. Ентоні Джошуа

«Діяти треба швидко»: промоутер розкрив деталі угоди між Ф'юрі та Джошуа.