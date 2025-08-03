«Я мовчати не буду». Харькова розкритикувала участь росіян у міжнародному спорті
Українка закликала не легалізовувати зло
близько 1 години тому
Українська фехтувальниця Влада Харькова, яка нещодавно стала чемпіонкою світу-2025 в Тбілісі, різко висловилася щодо участі представників росії у міжнародних турнірах. Слова наводить kp.ua.
Серед переможців був Кирило Бородачов — представник російської армії. Коли люди у формі, яка символізує армію вбивць, стоять на п'єдесталі — це вже не про спорт. Це про втрату моралі в міжнародних структурах.
За словами спортсменки, світова спільнота починає втомлюватися і все частіше заплющує очі на очевидні речі, обираючи зручність замість принциповості:
Світ втомлюється. Бо простіше мовчати, ніж мати незручну розмову. Але я мовчати не буду. Поки моя країна у вогні — я говоритиму.
Відео переможного уколу Влади Харькової на чемпіонаті світу.