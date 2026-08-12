Непереможений український нокаутер дізнався ім'я наступного суперника
Павло Іллюша вийде у ринг проти португальця Аллеф Джорделлі
Український боксер Павло Іллюша (3-0, 3 КО) дізнався ім'я наступного суперника. Ним стане представник Португалії Аллеф Джорделлі (4-2, 3 КО).
Поєдинок відбудеться 22 серпня у Львові та стане співголовною подією вечора боксу Rising Stars II від Usyk17 Promotions.
У березні Іллюша здобув перемогу над колумбійцем Хуаном Боадою.
Ломаченко проведе бій проти філіппінця Чарлі Суареса.
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