Сергій Разумовський

Колишній футболіст і наставник Барселони Хаві призначений головним тренером збірної Нідерландів. Контракт іспанського фахівця з Королівською футбольною федерацією Нідерландів розрахований до 2030 року.

На цій посаді Хаві змінив Роналда Кумана, який залишив команду після невдалого виступу на чемпіонаті світу 2026 року. Нідерландці не змогли пройти далі 1/16 фіналу турніру.

На груповому етапі збірна Нідерландів посіла перше місце у квартеті F. Однак у першому раунді плейоф команда зустрілася зі збірною Марокко та не змогла пробитися до наступної стадії.

Основний час матчу завершився внічию – 1:1. У серії післяматчевих пенальті сильнішою виявилася команда Марокко, яка перемогла з рахунком 3:2. Поразка стала однією з причин завершення роботи Кумана на посаді головного тренера нідерландської збірної.

Раніше повідомлялося, що Королівська футбольна федерація Нідерландів розглядала на цю посаду Роберто Мартінеса. Водночас у підсумку керівництво організації зупинило вибір на іншому іспанському фахівцеві.

Хаві добре відомий своєю роботою в Барселоні. Спочатку він виступав за каталонський клуб як футболіст, а згодом очолив команду як головний тренер. Тепер перед іспанцем поставлено завдання підготувати збірну Нідерландів до Ліги націй, Євро-2028 і ЧС-2030.