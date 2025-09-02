Володимир Кириченко

Американська стримінгова компанія Netflix опублікувала спеціальний трейлер до поєдинку абсолютного чемпіона у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першому середньому дивізіоні американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Трейлер бою Кроуфорд – Канело:

Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, що відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі, розділив ринг із представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим. Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою американського атлета одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді, переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Скалла. У результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.

Раніше стало відомо, хто судитиме бій Альварес – Кроуфорд.