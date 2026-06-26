Промоутер Олександр Красюк прокоментував рішення чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) зробити свої титули вакантними.

Менеджер підтримав крок українського боксера, зазначивши, що той уже вписав своє ім'я в історію спорту. Слова наводить РБК-Україна.

Усик – великий чемпіон. Таким він і має залишитися у світовій історії. Він досяг надзвичайних висот у боксі і йому нема для чого більше що-небудь доводити.

А «ласт денс» має бути гопак. З нього все почалося – ним нехай і закінчиться.