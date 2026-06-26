«Йому нема чого доводити»: Красюк прокоментував заяву Усика про звільнення поясів
Промоутер вважає логічним кроком відмову від титулів
7 хвилин томуПідписатися в
Промоутер Олександр Красюк прокоментував рішення чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) зробити свої титули вакантними.
Менеджер підтримав крок українського боксера, зазначивши, що той уже вписав своє ім'я в історію спорту. Слова наводить РБК-Україна.
Усик – великий чемпіон. Таким він і має залишитися у світовій історії. Він досяг надзвичайних висот у боксі і йому нема для чого більше що-небудь доводити.
А «ласт денс» має бути гопак. З нього все почалося – ним нехай і закінчиться.
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