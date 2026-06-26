Україна — Канада: відеоогляд матчу Ліги націй
Вашій увазі найяскравіші моменти гри
34 хвилини томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Чоловіча збірна України з волейболу завдала поразки національній команді Канади в поєдинку сьомого туру Ліги націй-2026. Матч завершився перемогою синьо-жовтих у чотирьох сетах — 3:1.
Пропонуємо переглянути відеоогляд найяскравіших моментів цієї зустрічі.
Свій заключний матч у межах другого ігрового тижня підопічні збірної України проведуть у неділю, 28 червня, проти національної команди Болгарії. Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом.
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