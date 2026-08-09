Володимир Кириченко

Колишній кікбоксер і боєць UFC Алістар Оверім для All Out Fighting розповів, що хотів би готуватися з командою колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (25-0, 16 КО) до можливого поєдинку проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО в боксі).

Чи правильно я розумію, що ви тренуєтеся з Олександром Усиком?

«Я відвідав його тренувальний табір у Валенсії, і там була хороша атмосфера, хороша енергія. Я там навчався і був учнем. Для мене це дуже важливо. Це мотивує мене. Тож якби я міг провести свій тренувальний табір із командою Усика, я б із задоволенням це зробив».

Виходить, у нас знову буде бій команди Усика проти команди Ф’юрі.

«Так».

Думаєш, він може поділитися з тобою якоюсь інформацією про Ріко, якої ти, можливо, не знаєш?

«Абсолютно. І коли я думаю про Усика, про те, чого він досяг – він просто неймовірний. Можливо, тому що я сам боєць, у мене довга бійцівська кар’єра, і я спостерігаю за бійцями. Я завжди чомусь навчаюсь в Усика. Завжди. У багатьох аспектах. Коли ти тренуєшся так довго, справа не тільки в тому, що ти робиш у залі, як спарингуєш, але й у тому, що ти робиш поза залом, який спосіб життя ти ведеш. Тож інтерес до нього завжди був. Усик – особливий. Джошуа я знаю не дуже добре, але ми зустрілися тут і це було позитивно.

Для мене було дуже цікаво подивитися на їхній тренувальний табір і дізнатися, чи є там щось, що підходить для мене».

Наскільки ти близький до того, щоб цей бій офіційно відбувся?

«Це те, чого я хочу. Я вірю в те, що потрібно втілювати бажання у життя. Потрібно говорити про те, що ти хочеш. Потрібно працювати над цим, треба робити все можливе. Від мене не залежить, відбудеться це чи ні, але якби залежало, то він відбувся б. І, можливо, Ріко також так думає».

Ти вважаєш, що зможеш виступити проти нього краще, ніж Олександр?

«Так».

Нагадаємо, менеджер Верховена говорив, що вони не зацікавлені у поєдинку з Оверімом.

Ріко у травні цього року поступився технічним нокаутом колишньому чемпіону WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Раніше Оверім розповів, що нового виніс з табору Усика.