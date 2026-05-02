Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у хевівейті британець Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) для Playbook Boxing відповів на питання про поєдинок між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф’юрі. По-перше, що ви думаєте про цей бій?

«Вони обидва зароблять хороші гроші. Двоє хлопців наприкінці своєї кар’єри зароблять багато грошей. Удачі їм».

Дозвольте мені запропонувати сценарій. Ви виграєте титул чемпіона WBO у надважкій вазі. Тепер ви чемпіон. Тайсон Ф’юрі перемагає Ентоні Джошуа, тому що ви вже перемагали Ентоні Джошуа. Чи буде цей хлопець тим, з ким ви хотіли б битися?

«Він матиме зустрітись зі мною, якщо захоче отримати пояс».

Гадаю, вам сподобається така ситуація.

«Звичайно. Будь-який бій, будь-який великий бій. Я провів кілька великих боїв поспіль».

Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що бій Фʼюрі та Джошуа відбудеться у четвертому кварталі 2026 року.

