Володар титулів WBA, WBO та IBF у другому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) на своєму YouTube-каналі прокоментував своє рішення завершити професійну кар’єру.

«Кожен боєць знає, що цей момент настане. Просто ніколи не знаєш, коли саме. Все життя я за чимось гнався. Не за поясами, не за грошима і не за заголовками. А за тим відчуттям, коли весь світ у тебе не вірить, але ти знову і знову виходиш і доводиш, що всі помиляються.

Цей спорт дав мені все. Я бився за свою родину, я бився за своє місто. Я бився за того хлопця, яким колись був. Того, у кого не було нічого, окрім мрії та пари рукавиць. І я зробив усе по-своєму. Я віддав цьому спорту кожен подих, який у мене був.

Я йду не тому, що більше не хочу битися, а тому, що виграв інший поєдинок – той, у якому ти йдеш на власних умовах. Це не прощання, це просто кінець одного бою та початок іншого».