Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти досвідченого Отто Валліна (28-3, 16 КО).

Сіренко оцінив сильні та слабкі сторони опонента, а також пояснив мотиви підписання контракту з новою промоутерською компанією Дениса Вайта Zuffa Boxing. Слова наводить sport-express.ua.

Вважаю, що це гарний суперник, аби повернутися після поразки. Чи були інші варіанти опонентів? Ні. Стилі роблять бій. Тому думаю, що цей поєдинок має бути цікавим. Щодо сильних сторін, то він шульга, який добре рухається та має багатий досвід. Стосовно слабких – ми з тренерським штабом їх детально розібрали, але залишимо це для рингу.

Чому уклав угоду із Zuffa Boxing? Це нова та амбітна сила в боксі з величезними ресурсами та чітким баченням розвитку бійців. Вони запропонували найкращі умови для мого прогресу. Цілі незмінні з самого початку – титул чемпіона світу. Вірю, що зможу реалізувати їх у Zuffa Boxing.