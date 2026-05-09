Сіренко — про бій Вордлі — Дюбуа: «Дуже конкурентний бій»
Бій відбудеться 9 травня
близько 1 години тому
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко поділився очікуваннями від масштабного поєдинку в Манчестері, де зустрінуться володар поясу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова наводить Чемпіон.
Дуже конкурентний поєдинок. Схиляюся до перемоги Вордлі, але у гевівейті один удар вирішує все, тому шанси є у кожного.
Дюбуа виявився важчим за Вордлі напередодні бою в Манчестері.
