Сіренко та Валлін проведуть бій у рамках шоу Zuffa Boxing
Бій відбудеться 26 липня
близько 3 годин томуПідписатися в
Український суперважковаговик Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) 26 липня зустрінеться на рингу зі шведом Отто Валліном (28-3, 16 КО). Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.
Поєдинок відбудеться в межах шоу компанії Zuffa Boxing і стане другою за значущістю подією вечора перед головним боєм Едгар Берланга — Крістіан Батлер.
Сіренко минулого року провів один поєдинок, у якому зазнав поразки від Соломона Дакреса.
У цьому ж карді свій бій проведе ще один українець — Сергій Деревʼянченко.
Ф'юрі зустрінеться з Вахом у Таїланді.