Президент промоутерської компанії Golden Boy Оскар Де Ла Хойя для Boxing News 24/7 прокоментував поєдинок свого клієнта, тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО) проти американського боксера першого середнього дивізіона Еріксона Лубіна (27-2, 19 КО).

«Вірджіл хоче битися з топовими суперниками. Лубін – небезпечний боєць. Я вважаю, що на 154 фунтах (приблизно 69,85 кг) ніхто не зможе перемогти Вірджіла.

Якщо він здолає Лубіна і з’явиться можливість організувати бій із Джароном Еннісом, саме це ми й зробимо. Це був би грандіозний поєдинок.

Думаю, Ортіс проти Енніса – це супербій у майбутньому, але зараз перед Верджілом стоїть Любін. Для Ортіса цей бій має бути ідеальним».