Офіційно: мегафайт Іноуе – Накатані відбудеться на шоу в Токіо
На кону стоятимуть усі головні титули дивізіону
близько 2 годин тому
Абсолютний чемпіон у другому легшому дивізіоні японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) проведе захист своїх титулів проти іншого непереможеного японця Дзюнто Накатані (32-0, 24 КО).
Поєдинок відбудеться 2 травня в Токіо на арені Tokyo Dome.
На кону стоятимуть усі головні титули дивізіону: пояси WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring, що належать Монстру.
Для Монстра це буде четвертий бій за рік, тоді як його суперник лише освоюється у новому дивізіоні.
Наоя займає другий рядок у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Дзюнто є ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях, він проведе другий бій у другій найлегшій вазі, куди Накатані піднявся наприкінці 2025 року.
