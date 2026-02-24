Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги (55.3 кг), японський боксер Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) проведе захист своїх титулів проти іншого непереможеного японця Дзюнто Накатані (32-0, 24 КО).

Поєдинок відбудеться 2 травня на арені Tokyo Dome у столиці Японії. Про це повідомляє Boxing Scene.

На кону стоятимуть усі головні титули дивізіону: пояси WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring, що належать Монстру.

Для Монстра це буде четвертий бій за рік, тоді як його суперник лише освоюється у новому дивізіоні.

Наоя займає другий рядок у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Дзюнто є ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях, він проведе другий бій у другій найлегшій вазі, куди Накатані піднявся наприкінці 2025 року.

Раніше журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.