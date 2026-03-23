Володимир Кириченко

Український чемпіон IBO International у першому напівсередньому дивізіоні Віктор Постол (33-5, 12 KO) проведе наступний бій 4 квітня у Броварах.

Він захищатиме свій титул проти 21-річного мексиканця Франциско Сандоваля (12-1-1, 7 КО).

Поєдинок відбудеться в рамках вечора боксу промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions.

Це буде перший захист титулу для 42-річного Постола. Він здобув пояс в жовтні в поєдинку проти іспанця Алехандро Мої.

