Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі українець Віктор Постол (33-5, 12 KO) для Sport-express.ua поділився датою можливого повернення на ринг.

Вікторе, коли ми знову зможемо побачити вас у ринзі?

«Ведуться перемовини щодо мого бою у Броварах на 4 квітня. Начебто на 50% вже погодили».

Яким буде значення поєдинку?

«Я захищатиму титул IBO International. Щодо суперника, то поки чекаємо, коли він підпише контракт, аби усе було остаточно. В IBO цього опонента підтвердили».

Вам нині 42 роки. Які амбіції у боксі ще маєте?

«Мені багато хто каже: «Досить. Навіщо воно тобі потрібно?». Я розумію, що довго вже не зможу боксувати, бо вік дається взнаки, але маю сили та бажання. Дай Боже, гарно захистити цей пояс й у наступному бою поборотися за повноцінний титул чемпіона світу. Не будемо забігати наперед, але у планах ще два поєдинки. Коли я вже остаточно вирішу, що мені досить, то усім скажу про це й дам знати».

11 жовтня 2025 року Постол переміг іспанця Алехандро Мою (22-3, 12 КО) одноголосним рішенням суддів. Бій пройшов у Києві в Палаці спорту, на кону був титул IBO International.

