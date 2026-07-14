Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) прокоментував рішення абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF. Слова наводить Boxing News Online.

Американський експерт зазначив, що цей крок сигналізує про перехід українця на новий етап кар'єри, де спортивні здобутки та звання відходять на другий план перед комерційною складовою.

Чесно кажучи, я вважаю, що бій з Ріко Верховеном став для нього справжнім прозрінням. Йому було важко, чи не так? Але в кінці він все-таки зміг вийти переможцем.

Що стосується відмови від титулів, то для мене це – момент «білого диму». На цьому все. Він пішов зі спорту під назвою бокс.

Він, звісно, ще буде битися, але він пішов з боксерського спорту, тепер він займається боксерським бізнесом.