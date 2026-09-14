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«Туркі Аль аш-Шейх розповів мені, які гучні бої він хотів би організувати: Тайсон Ф’юрі – Ентоні Джошуа Джей Опетая – Давід Бенавідес Шакур Стівенсон – Девін Хейні Наоя Іноуе – Джессі Родрігес Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес (реванш) Філіп Хргович – Ріко Верховен Теренс Кроуфорд – Раян Гарсія».

Big-time fights @Turki_alalshikh tells me are on his wishlist to make:



Tyson Fury-Anthony Joshua



Jai Opetaia-David Benavidez



Shakur Stevenson-Devin Haney



Naoya Inoue-Bam Rodriguez



Terence Crawford-Canelo Alvarez rematch



Filip Hrgovic-Rico Verhoeven



Crawford-Ryan Garcia pic.twitter.com/4dJhvFfUAW — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 13, 2026

У грудні минулого року Теренс Кроуфорд оголосив про завершення карʼєри. Останній бій він провів у вересні проти Канело, перемігши його в поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, що у червні 2026 року з’являлася інформація про проблеми Туркі зі здоров’ям. Повідомлялося, що в нього виявили пухлину мозку в ділянці гіпофіза, яка може впливати на пам’ять.

Раніше повідомлялося, що на кону мегафайта Ф'юрі – Джошуа стоятимуть 200 млн фунтів, бій відбудеться не в США.