Оприлюднені бої, які хоче організувати Туркі, серед них – Ф'юрі – Джошуа і реванш Кроуфорда з Канело
Також у списку мегафайт Іноуе – Родрігес
Журналіст The Ring Майк Коппінджер розповів, які поєдинки хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.
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«Туркі Аль аш-Шейх розповів мені, які гучні бої він хотів би організувати:
Тайсон Ф’юрі – Ентоні Джошуа
Джей Опетая – Давід Бенавідес
Шакур Стівенсон – Девін Хейні
Наоя Іноуе – Джессі Родрігес
Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес (реванш)
Філіп Хргович – Ріко Верховен
Теренс Кроуфорд – Раян Гарсія».
У грудні минулого року Теренс Кроуфорд оголосив про завершення карʼєри. Останній бій він провів у вересні проти Канело, перемігши його в поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Нагадаємо, що у червні 2026 року з’являлася інформація про проблеми Туркі зі здоров’ям. Повідомлялося, що в нього виявили пухлину мозку в ділянці гіпофіза, яка може впливати на пам’ять.
Раніше повідомлялося, що на кону мегафайта Ф'юрі – Джошуа стоятимуть 200 млн фунтів, бій відбудеться не в США.
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