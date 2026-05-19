Опубліковано постер бою Усик – Верховен від WBC
На кону поєдинку стоятимуть титули WBC та The Ring
близько 2 годин тому
Усик та Верховен / Фото - Yahoo
Всесвітня боксерська рада (WBC) представила постер поєдинку володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Бій пройде 23 травня в Гізі, Єгипет. Трансляція в Україні запланована на Київстар ТБ.
На кону поєдинку стоятимуть титули WBC та The Ring.
На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня – на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик – Верховен.
Нагадаємо, Усик опублікував проморолик до мегафайту з Верховеном у Єгипті.
