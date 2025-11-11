Денис Сєдашов

Глава промоутерської компанії Golden Boy Оскар Де Ла Хойя назвав головних претендентів на титул чемпіона світу в надважкій вазі та висловив упевненість, що пояс незабаром може повернутися до США.

У коментарі DAZN легендарний боксер і тепер промоутер високо оцінив потенціал американця Джошуа Едвардса (5-0, 5 КО), якого назвав майбутнім зірковим важковаговиком.

Я вважаю, що в нас у США є справжній золотий самородок — Джошуа Едвардс. Він здатен наробити галасу в дивізіоні та провести кілька великих боїв проти найкращих європейських боксерів. Оскар Де Ла Хойя

Серед головних претендентів на чемпіонські пояси Де Ла Хойя також назвав двох британців — Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Де Ла Хойя не збирається нічого змінювати через прихід Zuffa Boxing Дейни Вайта в бокс.