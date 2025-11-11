Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Legion Real Estate розповів про те, як йому пропонували заробити легкі гроші.

«Дивіться, мені якось запропонувала одна молода людина, каже: «Слухай, в тебе є 100 тисяч доларів?» Я кажу: «Є». Він каже: «Чудово. Якщо ми зараз вкладемо 100 тисяч доларів, то через місяць ми отримаємо 200». Я кажу: «Хм, дуже хороша інвестиція, але я не вірю». Він каже: «Та я тобі отвічаю». Я кажу: «Я тобі вірю, але просто сильно легкі гроші, мені здається, дуже сильно».

Дивись, вам треба зробити паузу, якщо у вас є така пропозиція. Ви отак от подивіться на небо, поспілкуйтеся з Господом і скажіть: «Боже, що я такого зробив, що мені так фартануло? То це ж чистий фарт». І повертаєтесь, кажете: «Ні-ні, я краще свої збережу».

Другу ситуацію вам розповідаю. Другий каже: «Бізнес хочу замутити, все порахував вже – 50 тисяч доларів». Я кажу: «Брат, от десятка з собой є – тримай. Там десь може доб’єшся, щось знайдеш, заробиш і вкладеш».

І ще людина зі мною каже: «От ти лох». Я кажу: «Чого?» Він каже: «Тебе щойно на 10 тисяч доларів обдурили». Я кажу: «Крок вперед, я 40 зекономив». Тобто інколи і так треба робити».