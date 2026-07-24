«Сподіваюся, Англія виграє ЧС до того, як я помру»: Ф'юрі висловився про футбольну збірну
Циганський король мріє побачити тріумф національної команди
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 KO) розповів про свою заповітну футбольну мрію та оцінив шанси збірної Англії здобути головний трофей світового футболу. Слова наводить The Sun.
Британський боксер зізнався, що прагне побачити чемпіонство національної команди ще за свого життя:
Я просто сподіваюся, що вони знову виграють чемпіонат світу до того, як я помру. Я ніколи цього не бачив. Це було у 1966 році, а я народився у 1988-му. Цікаво, чи побачимо ми це за свого життя. Я не впевнений. Ми були близькі до цього останні кілька разів, чи не так? Третє і четверте місця. Це досить добре. Але було б чудово фінішувати на вершині п'єдесталу.
Колишній суперник Кличка напередодні бою переважив Ф’юрі майже на 12 кг.