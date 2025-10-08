Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіпінець Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) оголосив дату наступного поєдинку.

Цитує Пак'яо The Ring.

«Привіт всім моїм шанувальникам боксу.

Я радий повідомити вам, що 24 січня я повернуся на ринг у Лас-Вегасі. Це буде захоплююча і особлива подія. Слідкуйте за новинами.

Більше інформації про мого суперника буде опубліковано найближчими днями».