Пак’яо анонсував свій наступний поєдинок
Легенда боксу виступить на шоу у Лас-Вегасі
31 хвилину тому
Менні Пак'яо / Фото - CNN
Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіпінець Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) оголосив дату наступного поєдинку.
Цитує Пак'яо The Ring.
«Привіт всім моїм шанувальникам боксу.
Я радий повідомити вам, що 24 січня я повернуся на ринг у Лас-Вегасі. Це буде захоплююча і особлива подія. Слідкуйте за новинами.
Більше інформації про мого суперника буде опубліковано найближчими днями».
Нагадаємо, 46-річний Менні повернувся в бокс 19 липня – бій з чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом завершився внічию.
Раніше повідомлялося, що найвірогіднішим суперником Менні є чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро.
