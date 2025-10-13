Денис Сєдашов

Легендарний боксер Менні Пак’яо знову об’єднається з промоушеном Top Rank для організації свого бою, який відбудеться 24 січня 2026 року в Лас-Вегасі. Повідомляє talksport.

Хоча ім’я суперника ще не оголошено, головним претендентом називають чинного чемпіона світу WBA у напівсередній вазі Роллі Ромеро (17-2, 13 KO).

Раніше цього року Пак’яо провів поєдинок проти Маріо Барріоса (29-2-2, 18 KO), тоді він працював із промоушеном Premier Boxing Champions (PBC). Тепер легендарний філіппінець повертається до Top Rank, відновлюючи співпрацю з президентом промоушену Бобом Арумом.

Нагадаємо, судді у бою Пак'яо – Барріос зафіксували нічию рішенням більшості суддів – 115:113 Барріос, двічі 114:114. Маріо залишився чемпіоном світу.