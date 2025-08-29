Спенсер Браун, менеджер тимчасового чемпіона WBO у надважкому дивізіоні новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), розповів про плани свого клієнта.

«Я думаю, що він захистить свій тимчасовий титул до Різдва. Йому доведеться це зробити, бо йому потрібно провести бій. Думаю, що він битиметься з англійцем, і я думаю, що він битиметься з одним із англійських хлопців найвищого рівня, чи то Дюбуа, чи то Фабіо Вордлі, чи то...

На даний момент є з кого вибрати, але одним із цих найкращих хлопців може бути Дерек Чісора, він у чудовому становищі. Тож, на мою думку, він битиметься з одним із цих трьох.

У нас є один бій, який я не можу вам назвати, але є одна людина, яка особливо виділяється, і я думаю, що бій відбудеться з нею».