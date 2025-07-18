Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для BoxNation поділився прогнозом на поєдинок між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіон IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мені здається, що шанси Даніеля виграти є в першій половині бою. А якщо він триватиме довше, то Усик... Я відчуваю, що Усик буде для нього занадто сильним з точки зору фізичної підготовки, рухів, просто того, як він може когось зламати. Я бачив це в боях, які він проводив з одними з найкращих надважковаговиків».

Ви очікуєте, що Усик переможе достроково?

«Я очікую, що Усик переможе в пізніх раундах».

Добре. Буде схоже на перший бій?

«Схоже на перший. Так».

Добре. Але чи ви вважаєте, що це буде інший Даніель Дюбуа?

«Це інший Даніель. Але Усик також може бути іншим».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Церемонія зважування Усик – Дюбуа 2. Відеотрансляція