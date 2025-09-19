Паро виграв елімінатор IBF, повноцінним титулом володіє Крокер
Суперник австралійця зазнав першої поразки у кар’єрі
25 хвилин тому
Ліам Паро / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон IBF у першому напівсередньому дивізіоні австралієць Ліам Паро (27-1, 16 KO) переміг француза Давіда Папо (30-1-1, 5 KO).
Паро виграв бій одностайним рішенням суддів: 117-111 та двічі 116-112. Папо зазнав першої поразки у кар’єрі.
Цей поєдинок був елімінатором за титул IBF у напівсередній вазі. Повноцінним титулом володіє Льюїс Крокер (22-0, 11 КО).
Бій між Паро та Папо відбувся на івенті у Брісбені, Австралія.
Раніше Ліам відмовився від елімінатора за титул IBF у першій напівсередній вазі і піднявся до напівсереднього дивізіону.
Нагадаємо, Паро прагне провести бій з Теофімо Лопесом.
