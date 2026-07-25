Володимир Кириченко

Мадридський Реал втрутився у боротьбу за івуарійського вінгера Лейпцига Яна Діоманде.

Про це повідомляють журналісти The Athletic Девід Орнштейн, Маріо Кортегана та Себастьян Стаффорд-Блур.

Німецький клуб розраховує отримати за футболіста приблизно 130 мільйонів євро та паралельно намагається домовитися з ним про новий контракт (чинний розрахований до літа 2030-го – прим.).

Ще одним претендентом на гравця є ПСЖ, однак переможець Ліги чемпіонів поки не готовий запропонувати таку суму, яка б переконала Лейпциг відпустити нападника вже цього трансферного вікна.

Як зазначає Фабріціо Романо, «бики» відхилили стартову пропозицію «вершкових» у розмірі 90+10 млн євро, тому переговори продовжуються.

19-річний івуарієць перейшов до Лейпцига тільки рік тому з Леганеса за 20 млн – у своєму дебютному сезоні він відіграв 36 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що найкращий футболіст ЧС-2026 хоче перейти в Реал.