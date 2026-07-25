Колишній британський боксер Спенсер Олівер поділився думками про останній поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Ви здивовані, що Усик не згадав серед потенційних суперників Ріко Верховена?

«Я насправді здивований, бо думав, що він може знову провести з ним бій, щоб спробувати виправити недоліки попереднього виступу, оскільки навколо цього бою було багато суперечок. Я дивився його повне інтерв’ю, де він говорив про відмову від титулів, щоб дати наступному поколінню бійців можливість битися за них. Але він знімає тиск з власних плечей, він досяг усього, чого хотів, і хоче ще один бій, щоб просто попрощатися зі спортом.

Він сказав, що йому буде дуже важко піти. Ви ж знаєте, наскільки важко піти зі спорту бійцям, які з дитинства живуть боксом, дихають ним і присвячують йому все своє життя. Потім їм дуже складно знайти щось інше, на що можна спрямувати свою енергію.

Отже, я думаю, що його суперником буде Джон Джонс або Деонтей Вайлдер. Я вже давно казав, що саме Вайлдер, тому що Усик завжди говорив про бажання закріпити свою спадщину й перемогти всіх найкращих боксерів своєї епохи.

Деонтей Вайлдер все ще залишається цим ім’ям. І через 20 років люди не пам’ятатимуть, на якому етапі кар’єри був Деонтей. Ми – фанати боксу. Я говорю про звичайних фанатів. Олександр Усик заслужив право обрати Вайлдера».