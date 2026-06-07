Британський тренер Пітер Ф'юрі поділився думками про поточний етап кар'єри Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Фахівець зазначив, що після останніх невдач ексчемпіону світу необхідно зняти психологічну напругу, а також відзначив важливість стабільності в теперішньому тренерському штабі боксера. Слова наводить talkSPORT Boxing.

Гадаю, головне, щоб він розслабився. На піку в цьому виді спорту, особливо у надважкій вазі, вся річ у розслабленні. Знаєте, треба зняти з плечей тягар очікувань. Я сподіваюся, що він покаже гарний виступ. Все це має піти у минуле. Він просто повинен розслабитись і зробити свою справу.

Гадаю, він мав блискучу кар’єру. Він дворазовий чемпіон світу. Він заробив купу грошей і б’є як слон. Але знаєте, завжди чогось не вистачало, коли я дивився на нього як на повністю відточеного надважковаговика. Вважаю, що потрібно внести деякі корективи. Думаю, нинішній тренувальний табір буде для нього чудовим.

Тому що він міняв тренерів, але я думаю, що зараз він знаходиться у стабільному, професійному таборі, де знають бокс, і знають його дуже добре. Думаю, це той елемент, який йому був потрібен.