Денис Сєдашов

Українська тенісистка Еліна Світоліна (10 WTA) стала переможницею ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі (Італія).

У вирішальному поєдинку українка у трьох сетах здолала четверту ракетку світу Корі Гауфф із США. Першу партію Світоліна забрала, переломивши хід гри з рахунку 0:2. Другий сет на тайбрейку залишився за американкою, проте у фінальній партії Еліна дотиснула суперницю та святкувала підсумкову перемогу.

Тенісистки провели на корті 2 години 48 хвилин. Впродовж матчу Світоліна виконала два ейси, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала 6 із 15 брейк-пойнтів. На рахунку Гофф одна подача навиліт, сім подвійних помилок і 3 реалізовані брейк-пойнти з 17 зароблених.

WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) — Корі Гафф (США) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Для Світоліної цей фінал став 25-м на рівні WTA, а перемога в Римі принесла їй ювілейний, 20-й титул у професійній кар'єрі.

