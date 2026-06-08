«Побачимося в москві»: Відомий британський боксер анонсував поєдинок у рф
Джо Джойс ухвалив скандальне рішення виступити в столиці країни-агресора
близько 1 години томуПідписатися в
Срібний призер Олімпійських ігор та колишній тимчасовий чемпіон світу WBO у надважкій вазі Джо Джойс (16-4, 15 КО) проведе поєдинок у країні-агресорі. Британський боксер вийде в ринг 11 липня в Москві в андеркарді шоу Гассієв — Йока.
Суперником 40-річного британця стане місцевий непереможений боксер артьом суслєнков (14-0, 9 КО). На кону поєдинку стоятиме титул WBA Continental у хевівейті.
Британський суперважковаговик уже підтвердив проведення поєдинку в Instagram.
Останній рік я присвятив підготовці, тренуванням і прагненню повернутися на ринг. Я радий можливості поїхати до росії та поборотися за титул WBA Continental у надважкій вазі 11 липня. Дякую IBA за цю можливість. Ми з моєю командою повністю зосереджені на поставленому завданні. Побачимося в москві.
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