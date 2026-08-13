Денис Сєдашов

У віці 33 років помер пуерториканський боксер Прічард Колон. Про це у соціальних мережах повідомив його батько.

У жовтні 2015 року під час бою проти американця Террела Вільямса Колон зазнав численних заборонених ударів по потилиці. У дев'ятому раунді, після двох нокдаунів, команда Колона відмовилася від продовження поєдинку.

Після бою спортсмена госпіталізували з крововиливом у мозок, після чого він провів сім місяців у комі. Через незворотні ушкодження головного мозку Колон більше не виходив на ринг і до кінця життя потребував стороннього догляду.

Раніше повідомляли, що на 38-му році життя помер відомий український боксер.