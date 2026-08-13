Помер 33-річний боксер, який отримав важку травму мозку в рингу
Прічард Колон провів останній бій у своєму житті у 2015 році
У віці 33 років помер пуерториканський боксер Прічард Колон. Про це у соціальних мережах повідомив його батько.
У жовтні 2015 року під час бою проти американця Террела Вільямса Колон зазнав численних заборонених ударів по потилиці. У дев'ятому раунді, після двох нокдаунів, команда Колона відмовилася від продовження поєдинку.
Після бою спортсмена госпіталізували з крововиливом у мозок, після чого він провів сім місяців у комі. Через незворотні ушкодження головного мозку Колон більше не виходив на ринг і до кінця життя потребував стороннього догляду.
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