Український боксер першого напівсереднього дивізіону Віктор Постол (33-5, 12 КО) для vRINGе розповів про бажання вийти на поєдинок за чемпіонський пояс IBO.

«Звісно, звісно воно є. Зараз трохи відпочину – і будемо думати, чи захищати пояс, чи спробувати вийти на бій із чемпіоном.

Хочу сказати, що нинішній чемпіон Адам Азім – дуже непростий суперник.

Звичайно, я готовий до такого виклику. Головне – добре підготуватися. До цього бою проти Алехандро Мойї, коли дізнався, що на кону буде пояс, я готувався приблизно 3-3,5 місяці.

Добре підготуватися – і вперед».