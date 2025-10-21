Постол може провести бій за титул IBO
Колишній чемпіон світу не думає про завершення кар'єри
близько 2 годин тому
Віктор Постол / Фото - WBC
Український боксер першого напівсереднього дивізіону Віктор Постол (33-5, 12 КО) для vRINGе розповів про бажання вийти на поєдинок за чемпіонський пояс IBO.
«Звісно, звісно воно є. Зараз трохи відпочину – і будемо думати, чи захищати пояс, чи спробувати вийти на бій із чемпіоном.
Хочу сказати, що нинішній чемпіон Адам Азім – дуже непростий суперник.
Звичайно, я готовий до такого виклику. Головне – добре підготуватися. До цього бою проти Алехандро Мойї, коли дізнався, що на кону буде пояс, я готувався приблизно 3-3,5 місяці.
Добре підготуватися – і вперед».
Нагадаємо, на кону поєдину проти Мойї стояв титул IBO International.
