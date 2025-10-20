Екс-чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол (33-5, 12 KO) розповів vringe.com, які бажані поєдинки так і не отримав у своїй кар’єрі.

Чи є бій у боксі, про який ви мріяли, але який так і не відбувся?

Пам'ятаю, що хотів і готувався відбоксувати з Реджисом Прогрейсом. Але я травмував палець. Ми зробили знімок, надали йому, попросили перенести бій на місяць. Але він відмовився і взяв когось іншого. Цілком можливо, що з ним вийшов би непоганий бій.

Впевнений, було б дуже. І мені подобалися у ньому ваші шанси. Ріджіс не дуже добре виглядав проти бійців із потужною школою. А Денні Гарсії немає у вашому списку?

Забув про нього! Є, звісно! Коли я виграв елімінатор у Селчука Айдіна, то мав боксувати з Денні Гарсією. Але коли він побачив, що я провів такий поєдинок і нокаутував Селчука, то він відмовився і перейшов до іншої вагової категорії.

Нагадаємо, що Постол завоював титул IBO International.