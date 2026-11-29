Постол нокаутував угорця в першому раунді на вечорі боксу в Ужгороді
Українець переміг Давіда Каналаса
Український боксер, колишній чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол (34-6, 13 КО) здобув дострокову перемогу над угорцем Давідом Каналасом (16-33, 8 КО).
Постол завершив поєдинок у першому раунді, відправивши суперника в нокаут ударом лівою.
Бій відбувся в Ужгороді у межах міжнародного турніру, присвяченого Патрульній поліції України.
Для українця ця перемога стала першою після поразки 4 квітня від аргентинця Франсіско Сандоваля роздільним рішенням суддів.
Постол проведе поєдинок проти угорця Каналаса.
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