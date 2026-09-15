WBO задовольнила апеляцію Фаніяна – бій з аргентинцем визнали таким, що не відбувся
Всесвітня боксерська організація побачила симуляцію?
Всесвітня боксерська організація (WBO) задовольнила апеляцію команди українського боксера першого напівсереднього дивізіону Арама Фаніяна (26-2, 6 КО) на результат бою з аргентинцем Ігнасіо Ірібарреном (15-0-1, 5 КО).
Поєдинок визнали таким, що не відбувся.
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«Організація визнає Арама чинним володарем титулу WBO Global, а результат дуелі залишається No Contest, як вже раніше постановила Національна ліга професійного боксу України.
Зазначимо, що WBO вважає, що удар Арама Фаніяна був навмисним фолом, але за Unified Rules of Boxing, як зазначає Апеляційний комітет WBO, дискваліфікація через навмисний фол виправдана, якщо отримана травма настільки серйозна, що бій необхідно негайно припинити.
WBO ж, з огляду на медичні документи, дійшла висновку, що такої травми не було. Правильним покаранням мало бути зняття двох очок із Фаніяна, а не дискваліфікація.
Також Всесвітня боксерська організація рекомендує боксерам провести реванш. Це саме рекомендація, не постанова чи рішення».
Бій пройшов 4 квітня в Броварах. Тоді Араму присудили поразку через нелегальний удар по потилиці у 10-му раунді. Аргентинця винесли на ношах з рингу.
Нагадаємо, українська промоутерська компанія Spartabox подала протест до Всесвітньої боксерської організації (WBO) щодо результату бою Фаніян – Іррібарена.
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